Öğrenciler, dersleri zor olan profesörü okuldan attırdı

Organik kimya profesörü Maitland Jones, dersinde zorlanan 80'den fazla öğrencinin şikâyet dilekçesiyle üniversiteden atıldı.

New York Times'ın haberine göre, New York Üniversitesi'nde (NYU) organik kimya profesörü Jones, ağustos ayında bölüm dekanından sözleşmesini sonlandıran bir mesaj aldı. Gerekçe olarak ise Jones'un öğrencilerinin yaptığı imza kampanyası gösterildi. Organik kimya dersi alan 350 öğrencinin yaklaşık 80'i derste çok zorlandığını belirterek kampanyaya imza attı.

ÖZGÜRLÜK BALTALANABİLİR

Karara karşı çıkan kimya profesörleri, davanın fakülte özgürlüğünü baltalayabileceğinden ve kanıtlanmış öğretim uygulamalarını zayıflatabileceğinden endişe duyduklarını söyleyerek NYU yönetimine bir itiraz mektubu sundu.

İMZALARDAN BİRİ BAŞKA BİR PROFESÖRE AİT

Mektubu imzalayan profesörlerden biri olan Stephanie Lee, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda "Hepimiz öğrencilerin başarılı olmasını istemekte aynı taraftayız. Ancak hocaların eylemlerini korku odaklı gerçekleşmesini engellemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

DERSİ ÇOK ZOR

Diğer taraftan öğrencilerin yaptığı imza kampanyasında ise Jones'un dersinin çok zor olduğu, profesörün öğrencilere Kovid-19 pandemisi döneminde yeterince kaynak ve yardım sağlamadığı öne sürüldü. Ancak, öğrenciler Jones’un kovulması gerektiğini dilekçelerinde belirtmedi.

Öğrenci dilekçesinde, "Bu kadar yüksek bir kalma yüzdesine ve düşük notlara sahip bir dersin profesörünün, öğrencilerin öğrenmesini ve refahını bir öncelik haline getirmediğini ve bir bütün olarak kimya bölümünün yanı sıra kurumu da kötü yansıttığını fark etmenizi istiyoruz" denildi.

Öte yandan, organik kimya hakkında yazdığı ders kitapları ile tanınan bir profesör olan Jones, emekli olmayı düşündüğünü, ancak NYU kararının diğer üniversite hocaları ve fakülteler için kötü bir anlama gelebileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise desteki yüksek öğrenci başarısızlığına bakıldığında Jones’un işten çıkarılması savunuldu.

VELİLER ÖĞRENCİLERE FAZLA HOŞGÖRÜLÜ DAVRANILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Diğer taraftan, bazı öğrenci velileri de Jones’un kovulmasına tepki gösterdi. Army of Parents'in kurucusu Elicia Brand, üniversitenin kararının, öğrencilere fazla hoşgörülü davranıldığını gösterdiğini ve bunun bir sorun olduğunu dile getirdi.

Brand, "Saygın bir üniversitede eğitim için ödeme yaparken, kaliteli profesörlerin öğrencilerimize entelektüel olarak meydan okumasını, onları uygun ve konforlu olanın ötesine geçmeye zorlayarak gelişmelerine yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.