Öğrenci zammı geri mi çekildi? Ekrem İmamoğlu öğrenci indirimini veto (iptal) mu etti?

Geçtiğimiz günlerde İBB'nin aldığı kararla toplu ulaşıma yüzde 40 değerinde zam gelmişti. Karar vatandaştan tepki görürken, öğrenciler tarafından protesto edilmişti. İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık Öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

İBB öğrenci bilet fiyatları ne kadar?

Yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi yönünde yapılan teklif AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

Ekrem İmamoğlu öğrenci indirimini veto (iptal) mu etti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Nisan Ayı Meclis Oturumunda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu indirimi veto edeceğini söyledi.

İstanbul'da ulaşımda yeni tarife fiyatları

Tam elektronik Bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL