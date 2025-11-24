  • İSTANBUL
Gündem Öğrenci yurdunun 4. Katından düşen genç kız hayatını kaybetti
Gündem

Öğrenci yurdunun 4. Katından düşen genç kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Mizgin Ertekin, öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Ertekin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Mizgin Ertekin’in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.



Genç kızın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

