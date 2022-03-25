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Gündem Öğrenci yurdundaki şiddete soruşturma açıldı
Gündem

Öğrenci yurdundaki şiddete soruşturma açıldı

İstanbul Esenler'de erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 02:12:00 -
Öğrenci yurdundaki şiddete soruşturma açıldı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet içeren davranışlar kabul edilemez"

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."

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