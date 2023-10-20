Öğrenci yurdunda ilk buluşma

Ülkenin dört bir yanından gelmiş olan üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına çözüm sunan bu yeni tesis, özellikle eğitim hayatlarına odaklanmalarına destek olacak. Başkan Oğuz, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yurdu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı ve belediye tarafından sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

1000 Öğrenciye Eğitim Bursu

Gençlerin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği buluşmadaki sohbette 1000 adet öğrenciye burs verildiğine de değinen Başkan Oğuz, öğrencilerin taleplerini dinleyerek, onların ihtiyaçlarına yönelik daha fazla çalışma yapma sözü verdi.

"Üreten Belediyecilik" anlayışıyla ‘’Öğrenci’’ merkezli çalışmalar hayata geçiyor

Üreten belediyecilik yolunda sağlam adımlarla ve başarılı projelerle çalışmalarına devam eden Başkan Oğuz, dört yıldır üniversite öğrencilerine verdiği burs desteğiyle eğitim odaklı yatırımların önemine değindi. Merkezinde eğitim olan daha birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Oğuz:

“Aslında, ben de sizler gibi öğrenciyim. Bu sene Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde doktoraya başladım. Sizleri böyle görünce aklıma yıllar önce Kırşehir’de üniversite öğrencisiyken yaşadıklarım geldi. Ben de sizler gibi ailemden uzakta üniversite okudum. Barınma, burs gibi pek çok ihtiyaçlarım oldu. O sebeple öğretmen olup ilk görev yerim İskenderun’a atanır atanmaz öğrencilerin bu ihtiyaçları için elimden geleni yapmaya başladım. Kahramankazan’a geldiğimde de bu uğraşlarım artarak devam etti. Aslında bu yurt benim hep aklımda olan bir şeydi. Çok şükür gerçek oldu. Kahramankazan’da yurt uzun zamandır bir ihtiyaçtı. Bizler bu yola önce KAHEK ile başladık ve yıllar geçtikçe öğrencilerimize verdiğimiz bursları artırarak devam ettirdik. Bu yıl 1000 öğrencimize burs veriyoruz. Bizler bu çalışmalara tamamen karşılıksız ve hiçbir kar, çıkar elde etmeden Allah’ın rızasını kazanmak ve sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyoruz. Kim bilir yıllar sonra sizler belki de Kahramankazan Belediyesi bünyesindeki Bel Net, Bel Beton, Bel Maden şirketlerinden birinde çalışacak ve bizleri daha da gururlandıracaksınız” diye konuştu.

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