0553 313 94 23

Öğrenci ve veliler unutulan sokak oyunlarını oynadı

Amasya’nın Merzifon İlçe Belediyesi Prof.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
Öğrenci ve veliler unutulan sokak oyunlarını oynadı

Amasya’nın Merzifon İlçe Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezinde haziran ayı etkinlikleri kapsamında öğrenci ve veliler, unutulan çocuk oyunlarından yağ satarım bal satarım, körebe, aç kapıyı bezirgân başı, yakan top, ip atlama gibi oyunları oynadı.


Prof.Dr. A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi eğitmeni Eyüp Atıcıoğlu, "Geleneksel çocuk oyunlarımız ile çocuğun dikkatini, çabuk ve çevik bir şekilde hareketini, refleksleri gelişiyor. Çocuklarımızın sosyalleşmesinde, birbirleriyle arasındaki ilişkilerde sevgi saygı bağlarının güçlenmesinde, yardımlaşma, dayanışma takım ruhu kazanmasında etkili oluyor. Ayrıca çocuklarımız için sırasını bekleme, yenildiğinde yenilgiyi kabullenme, kazanan arkadaşının başarısını takdir etme gibi kazanımların sağlanmasında da büyük önem arz etmiştir. Çocuklarımızın anne ve babalarının, anneannelerinin, babaannelerinin dedelerinin çocukluklarında oynadıkları oyunları tanıdılar. Artık kendileri de bir sonraki nesillere aktarabilecekler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahili yayalaştırma projesine UKOME engeli
    1. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    2. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    3. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    4. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    5. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    6. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    7. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    8. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    9. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    10. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    11. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    12. İki polisi şehit eden teröristlere..
    13. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    14. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    15. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    16. Denizlispor eski Başkanı Ali İpek..
    17. LGS birincilerine ödül yağıyor
    18. Balıkesirlilerin tercihi yerli film
    19. Doğal yağların bebeklere etkisi |..
    20. İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1..
    21. Yargıtay'dan emsal karar! İptal..
    22. Görme engelli öğrencilere göz olacak
    23. Çiğli’de muhtarlar zirvesi
    24. LGS’ye imam hatip damgası
    25. (Özel) Kaza yapan sürücünün kaçtığı o..
    26. Emre Aydın ve Fatma Turgut rüzgarı..
    27. Düzce Üniversitesi Türkiye şampiyonu..
    28. Trump, Suudi velaht Prens Muhammed bin..
    29. Hırsızlıktan sabah bırakıldılar, akşam..
    30. Altıntaş’ın sorunları konuşuldu
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...