Öğrenci ve veliler unutulan sokak oyunlarını oynadı

Amasya’nın Merzifon İlçe Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezinde haziran ayı etkinlikleri kapsamında öğrenci ve veliler, unutulan çocuk oyunlarından yağ satarım bal satarım, körebe, aç kapıyı bezirgân başı, yakan top, ip atlama gibi oyunları oynadı.

Prof.Dr. A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi eğitmeni Eyüp Atıcıoğlu, "Geleneksel çocuk oyunlarımız ile çocuğun dikkatini, çabuk ve çevik bir şekilde hareketini, refleksleri gelişiyor. Çocuklarımızın sosyalleşmesinde, birbirleriyle arasındaki ilişkilerde sevgi saygı bağlarının güçlenmesinde, yardımlaşma, dayanışma takım ruhu kazanmasında etkili oluyor. Ayrıca çocuklarımız için sırasını bekleme, yenildiğinde yenilgiyi kabullenme, kazanan arkadaşının başarısını takdir etme gibi kazanımların sağlanmasında da büyük önem arz etmiştir. Çocuklarımızın anne ve babalarının, anneannelerinin, babaannelerinin dedelerinin çocukluklarında oynadıkları oyunları tanıdılar. Artık kendileri de bir sonraki nesillere aktarabilecekler” dedi.