Öğrenci ulaşım desteği ne kadar kaç TL? Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine müjde verdi. Peki, kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği nedir kime ne zaman verilecek? Üniversite ulaşım desteği başvuru şartları nelerdir?
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, üniversite öğrencilerine hangi destekler verilecek?
Öğrenci ulaşım desteği ne kadar kaç TL? Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz” dedi.