Öğrenci servisi markete daldı!
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Kaza, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak bir markete girdi.
Kazada, 5 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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