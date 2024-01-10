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Yerel Öğrenci servisi markete daldı!
Yerel

Öğrenci servisi markete daldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:23:00 -
Öğrenci servisi markete daldı!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.
Kaza, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 21 EN 834 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak bir markete girdi.

Kazada, 5 öğrenci yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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