Öğrenci servisi devrilmişti! Acı haber geldi
Hakkari'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.27 Eylül 2019 Cuma 16:18
Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerden 2'si kurtarılamadı
Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
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