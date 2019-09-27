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Öğrenci servisi devrilmişti! Acı haber geldi

Hakkari'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:18
Öğrenci servisi devrilmişti! Acı haber geldi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden 2'si kurtarılamadı

Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:18
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Şemdinli Devlet Hastanesi

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