OGM’den ormanlar için 16.5 milyar liralık harcama

Harcamaların 16 milyar 497 milyon lirası ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine, 2 milyar 715 milyon lirası toprak ve su kaynaklarına, 3 milyar 844 milyon lirası orman köylülerine aktarıldı. Yatırım projeleri için yıl sonunda 10.2 milyar liralık harcama yapılacağı tahmin edildi.