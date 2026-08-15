  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Ekonomi OGM’den ormanlar için 16.5 milyar liralık harcama
Ekonomi

OGM’den ormanlar için 16.5 milyar liralık harcama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
OGM’den ormanlar için 16.5 milyar liralık harcama

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 24 milyar 336 milyon lira harcadı.

Harcamaların 16 milyar 497 milyon lirası ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine, 2 milyar 715 milyon lirası toprak ve su kaynaklarına, 3 milyar 844 milyon lirası orman köylülerine aktarıldı. Yatırım projeleri için yıl sonunda 10.2 milyar liralık harcama yapılacağı tahmin edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! "Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?"
Gündem

Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! “Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?”

FETÖ konusunda yıllar öncesinden yaptığı uyarılarla dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca’nın, Alihan Kuriş hakkında 2023 yılında sarf ettiği sözl..
Haçlı zihniyetinin Afrika'daki piyonu kurtarıldı! Trump'tan misyoner Rideout açıklaması!
Gündem

Haçlı zihniyetinin Afrika'daki piyonu kurtarıldı! Trump'tan misyoner Rideout açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Nijer'de esir alındığı belirtilen ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakılarak Amerikan yetkililerine tesl..
Bakan Gürlek’in Erdoğan paylaşımı gündem oldu! "Tavizsiz duruşla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz"
Siyaset

Bakan Gürlek’in Erdoğan paylaşımı gündem oldu! “Tavizsiz duruşla geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti'nin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23