OGM’den ormanlar için 16.5 milyar liralık harcama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında 24 milyar 336 milyon lira harcadı.
Harcamaların 16 milyar 497 milyon lirası ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine, 2 milyar 715 milyon lirası toprak ve su kaynaklarına, 3 milyar 844 milyon lirası orman köylülerine aktarıldı. Yatırım projeleri için yıl sonunda 10.2 milyar liralık harcama yapılacağı tahmin edildi.