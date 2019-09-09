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OGM sözleşmeli personel alım başvuru kılavuzu 2019

Orman Genel Müdürlüğü personel alım ilan kılavuzunda Türkiye’nin farklı şehirlerinde başta orman muhafaza memuru, sözleşmeli orman mühendisi alım olmak üzere pek çok alanda sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. 1150 farklı kontenjan personel alımı yapan OGM sözleşmeli personel alım için başvuruda bulunacakların 2018 KPSS sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almaları şartı aranmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? OGM başvuru şartları neler?

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
OGM sözleşmeli personel alım başvuru kılavuzu 2019

Orman Genel Müdürlüğü personel alım ilan kılavuzunda Türkiye’nin farklı şehirlerinde başta orman muhafaza memuru olmak üzere pek çok alanda sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. 1150 farklı kontenjan personel alımı yapan OGM sözleşmeli personel alım için başvuruda bulunacakların 2018 KPSS sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almaları şartı aranmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? OGM başvuru şartları neler?

Adayların YÖK onaylı fakültelerin Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmaları şartı aranırken; başvuru yapacak olan adayların kılavuzda yer alan usuller ile birlikte 24.9.2019 ve 7.10.2019 tarihleri arasında OGM işe alım internet sayfasından e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sözleşmeli Personel Alımı İlanı, Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanı ve 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Sözleşmeli Personel Alımlarına İlişkin İlanlarda Düzeltme İlanı’nın Sözleşmeli Personel (Orman Muhafaza Memuru) Alımı İlanı ile ilgili ilanda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır.

OGM sözleşmeli personel alım başvuru kılavuzu

- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“3- Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,”

- İlanın “Adaylarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 2 nci bölümünde yer alan avukat pozisyonuna başvuranlar ile ilgili olarak istenilen,

“-Baro kayıt belgesine sahip olmak,” şartı kaldırılmıştır.

Sözleşmeli orman mühendisi alım ilanı ile ilgili olarak;

- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan “Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.” ifadesi

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylara EK-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercih hakkı verilecektir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirteceklerdir. Yerleştirmeler bu doğrultuda yapılacaktır.” olarak düzeltilmiştir.

Sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı ilanı ile ilgili olarak;

- İlanın “Yerleştirme İşlemi” başlıklı 6 ncı bölümünde yer alan

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.” ifadesi

“Asil olarak başarılı kabul edilen adaylara EK-1’de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercih hakkı verilecektir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirteceklerdir. Yerleştirmeler bu doğrultuda yapılacaktır.” olarak düzeltilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? OGM başvuru şartları

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
  1. OGM sözleşmeli personel alım başvurusu
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman?
  3. OGM başvuru şartları neler?

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