OGM personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Her aday EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

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