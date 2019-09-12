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OGM personel alımı şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. Peki, OGM personel alımı şartları neler?

12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
OGM personel alımı şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ilan edildi. Peki, OGM personel alımı şartları neler?

OGM 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler "OGM personel alımı şartları nelerdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

OGM 2019 başvuru tarihleri nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı alımına 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak.

İş başvurusu nasıl yapılacak?

OGM başvuruları için adaylar isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ sayfasından e-devlet şifresiyle yapabilecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

OGM personel alımı şartları nelerdir?

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden

en az 60 puan almış olmak, 

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, 

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; 

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak, 

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Yerleştirme şartları nelerdir? 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. 

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. 

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

  • Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
  • Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
  • İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
  • yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:22
  1. OGM personel alımı şartları nelerdir?
  2. Iş Başvurusu
  3. OGM
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

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