OGM personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı OGM başvuru şartları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘"#YeşilVatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz.’ açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler OGM personel alımı başvuru kılavuzuna çevrildi. Eski Bakan Pakdemirli’nin ardından bu kez OGM ve DSİ alımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay geçtiğimiz günlerde "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" açıklamasında bulundu. Bu açıklamalardan sonra OGM başvru tarihleri bir hayli merak edilir oldu. Peki OGM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı alım tarihleri ne zaman? İşte kamu personeli OGM iş ilanı detayları.

OGM personel alımı başvurusu başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM memur personel alımı başvuruları 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecekler.

OGM hangi alanda personel alımı yapıyor?

* 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı,

* 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) alımı,

* 1500 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alım şartları neler?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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