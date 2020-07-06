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Spor

OGM Ormanspor'da transfer çalışmaları

Cevher Özer ile sözleşme yenileyen başkent ekibi, genç oyuncu Yiğit Baran Sarıkaya'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:52:01 -
OGM Ormanspor'da transfer çalışmaları

ANKARA (AA) - OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, kaptan Cevher Özer ile sözleşme yenilerken, genç oyuncu Yiğit Baran Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kadroda yer alan 37 yaşındaki Cevher Özer ile yeni sözleşme imzalandı.

OGM Ormanspor, 1999 doğumlu genç yetenek Yiğit Baran Sarıkaya'yı da transfer etti.

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