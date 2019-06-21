0553 313 94 23

OGM Ormanspor, Aydanarığ ve Durur ile devam edecek

- Başkent ekibi, erkek basketbol takımı başantrenörü Korhan Aydanarığ ile 2, kadın basketbol takımı başantrenörü Alper Durur ile 1 yıllığına yeniden anlaştı

21 Haziran 2019 Cuma 11:09
OGM Ormanspor, Aydanarığ ve Durur ile devam edecek


ANKARA (AA) - OGM Ormanspor Kulübü, erkek ve kadın basketbol takımlarının başantrenörleri Korhan Aydanarığ ve Alper Durur ile yeni sezonda da devam edecek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen erkek basketbol takımı için mevcut başantrenör Korhan Aydanarığ ile 2 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım için de geçen sezon görev yapan başantrenör Alper Durur ile söz kesildiği ifade edildi. Durur, 1 yıl daha kadın takımının başında bulunacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:09
  1. Basketbol
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camda intihar pazarlığı
    1. Camda intihar pazarlığı
    2. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    3. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    4. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    5. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    6. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    7. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    8. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    9. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    10. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    11. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    12. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    13. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    14. Celal Baba Türbesi’nin son durumu..
    15. Kaybolan ve çalınan eşyanızı bulmak..
    16. Başkan Böcek: “Proje ile ilgili süreç..
    17. Selde hayatını kaybedenlerin..
    18. Gürcistan Parlamento Başkanı..
    19. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    20. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    21. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    22. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    23. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    24. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    25. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    26. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    27. Mayınlı arazide korkutan yangın
    28. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    29. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    30. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı