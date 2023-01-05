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Ekonomi OGM memur alımı başladı
Ekonomi

OGM memur alımı başladı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ilanla duyurulan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:40:00 -
OGM memur alımı başladı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Adaylar 26/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.

Başvuru işlemleri 06/02/2023 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

2022 yılı KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (1128) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir illerinde kurulması planlanan Sınav Merkezlerinin bir veya birkaçında yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları yer, tarih ve saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 01/03/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr) takip etmeleri önemle rica olunur. Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

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