OGM kadrolarını güçlendiriyor
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimya Laboratuvar Teknisyeni pozisyonunda 19, Matbaa Teknisyeni pozisyonunda 2, Aşçı pozisyonunda 84, Otomotiv Elektrikçisi pozisyonunda 3, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi pozisyonunda 4, Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi pozisyonunda 10, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 1, İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 8 olmak üzere toplamda 131 personel alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; iş ilanları 02-06.01.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
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