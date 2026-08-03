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Gündem Oğlunu yatakta cansız bulan anne fenalık geçirdi: Zonguldak Alaplı’da yürekleri yakan ölüm!
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Oğlunu yatakta cansız bulan anne fenalık geçirdi: Zonguldak Alaplı’da yürekleri yakan ölüm!

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Oğlunu yatakta cansız bulan anne fenalık geçirdi: Zonguldak Alaplı’da yürekleri yakan ölüm!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Barış Alper, sabah saatlerinde evinde yatağında ölü bulundu. Oğlunu uyandırmak isterken cansız bedeniyle karşılaşan anne fenalık geçirirken, epilepsi hastası olduğu iddia edilen gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak isteyen anne, 21 yaşındaki Barış Alper'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Barış Alper'in yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi ve aile fertlerinin feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öne sürülen Barış Alper'in kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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