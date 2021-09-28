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Yerel Oğlunu hastaneye götürürken hastanelik oldu
Yerel

Oğlunu hastaneye götürürken hastanelik oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki trafik kazasında, oğlunu hastaneye götürmek isteyen adam yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:54:00 -
Oğlunu hastaneye götürürken hastanelik oldu

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesi, Atatürk Caddesi'nde saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Işık’ın kullandığı 07 ANN 537 plakalı otomobil ile Yaşar Cihat Okudan’ın kullandığı 07 AJC 018 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Işık’a ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

Işık’ın oğlunu muayene ettirmek için hastaneye gittiği öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

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