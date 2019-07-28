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Oğlunu genel müdür yardımcısı yapan CHP'li başkana AK Parti'den ilk tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un belediye şirketine oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamasına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:31
Oğlunu genel müdür yardımcısı yapan CHP'li başkana AK Parti'den ilk tepki

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un belediye şirketine oğlu genel müdür yardımcısı dolarak atamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, yazılı açıklama yaptı. Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına Afyon kampında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, şöyle dedi:

"İsmail Uygur o toplantıda yok muydu? Katılmadıysa kimse genel başkanının bu konudaki tutumunu kendisine aktarmadı mı? Yoksa İsmail Uygur kendisini Torbalı'ya aday yapan iradeyi yok mu sayıyor? 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla Torbalı'da kime nasıl hizmet verecek? En önemlisi de bu atamayı partisinin genel başkanına nasıl anlatacak? Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. Katılımcı belediyecilik anlayışını çok yanlış anlayan İsmail Uygur'a bu mantıktan vazgeçmesini, gerçek anlamda belediyecilik yapmasını öneriyoruz."

"Staj döneminde genel müdür yardımcılığı"

İşletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur'un henüz diplomasını bile almadığını vurgulayan Özgür Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail Uygur, oğluna staj yeri bulamayıp belediyede genel müdür yardımcılığı kadrosunda bu görevi yerine getirmesini istemiş anlaşılan. Ancak bu konuda kendi genel başkanlarının da özellikle her fırsatta dile getirdiği liyakata dayalı atama konusuyla uzaktan yakından bir bağ bulamıyoruz. Efe kardeşimiz belki ileride çok başarılı bir işletmeci olabilir fakat şu dönemler kendisinin staj dönemleri. Torbalı Belediye Başkanı'na yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneriyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:31
  1. İzmir
  2. Afyon
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. AK Parti
  5. İsmail Uygur

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  • AhmedAhmed34 dk önce
    damadın maliye bakanı olduğu ülkede normal bir durum.

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