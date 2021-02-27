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Yerel Oğlunu ensesinden bıçaklayıp karakola gitti
Yerel

Oğlunu ensesinden bıçaklayıp karakola gitti

Zonguldak’ta bir sağlık görevlisi, oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:59:00 -
Oğlunu ensesinden bıçaklayıp karakola gitti

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, Miyesserler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pansuman görevlisi olarak görev yapan Yusuf A., 16 yaşındaki oğlu O.A'yı ensesinden bıçakladı.

Baba Yusuf A’nın ormanlık alanda oğlunu ensesinden bıçakladıktan sonra karakola giderek 'ben oğlumu bıçakladım' diyerek teslim olduğu öğrenildi. Olayı üzerine harekete geçen ekipler bölgeye hareket etti.

Olay yerine giden ekipler O.A’yı yerde kanlar içerisinde buldu. Ekipler ağır yaralı O.A’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen çocuğun Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk olduğu öğrenildi.

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