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Gündem Oğluna para vermedi, dehşeti yaşadı
Gündem

Oğluna para vermedi, dehşeti yaşadı

Yeniakit Publisher
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Oğluna para vermedi, dehşeti yaşadı

Kahramanmaraş'ta para isteyen oğluna olumsuz yanıt veren anne, oğlu tarafından bıçakla rehin alındı. Çatıya çıkan şahıs yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından yakalandı.

Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre N.D., kendisinden para isteyen oğlu A.D.'ye olumsuz cevap verince ikili arasında tartışma çıktı. A.D., annesini bıçakla rehin aldı.

Evden gelen yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada fırsatını bulan N.D., oğlunun elinden kurtularak evden dışarı çıktı. Çatıya çıkan şahıs A.D. ise aşağı atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına yanıt vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Ekipleri gören A.D., elindeki bıçağı aşağı attı. Yakalanarak gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. N.D.'nin ise oğlundan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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