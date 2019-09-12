0553 313 94 23

"Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler"

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor- Eyleme, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan Ömer Tokay:- "Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:31
"Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna kavuşma ümidiyle katılan baba Ömer Tokay, "Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 10'uncu gününde devam ediyor.

Ekmek parası kazanmak adına inşaatlarda çalıştığı için fırsat bulduğu saatlerde HDP il binası önüne gelebilen 8 çocuk babası Tokay da oturma eylemine katılıyor.

Tokay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011 yılında lise 1. sınıfta okuyan 14 yaşındaki oğlu Mehmet Tokay'ın dağa kaçırıldığını söyledi.

Daha önce 2014'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlatılan oturma eylemine de katıldığını anımsatan Tokay, yıllardır oğluna kavuşabilmenin mücadelesini verdiğini aktardı.

Tokay, 2014'te katıldığı oturma eyleminden vazgeçmeleri için terör örgütü yandaşı bir televizyona oğlunun çıkartıldığını ifade ederek, görüntülerde evladının sağlığının yerinde olmadığını fark ettiklerini dile getirdi.

"Oğlumu önce pikniğe sonra dağa götürdüler. Piknik amacıyla oğlumu götürdükleri Şırnak'ta, önce HDP İl Başkanlığına, sonra hücre evine, oradan da dağa götürdüler. HDP'de torpili olan ailelerin çocukları geri döndü." diyen Tokay, oğlunun ise kendisine verilmediğini anlattı.

Tokay, evladını ailecek çok özlediklerini, en çok da annesi ve büyükannesinin büyük özlem duyduğunu belirterek, oğluna kavuşmak umuduyla HDP il binasına ve Irak'ın kuzeyine gittiğini ancak bir sonuç alamadığını kaydetti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:31
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Oturma eylemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    1. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    2. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    3. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    4. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    5. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    6. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    7. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    8. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    9. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    10. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    11. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    12. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    13. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    14. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    15. Konak’ta spora desteğe devam
    16. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    17. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    18. HDP önünde eylem yapan annelere..
    19. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı