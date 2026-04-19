Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış!

Haber Merkezi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, görevi sırasında kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına katıldığı belirlendi.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 10 oldu.

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

 

Tuncay Sonel'in gözaltına alındıktan sonra 2020 yılında Gülistan Doku'yu ekiplerle birlikte aradığı video, yeniden gündem oldu.

Videoya Sonel'in, "Gülistan Doku kızımızı arama çalışmalarına Valiliğimiz koordinesinde 9. günde de Uzunçayır Barajı-Dinar Köprüsü civarında Emn., Jand.,AFAD ve Deniz Kuvvetleri Kom. bağlı su altı ekiplerimizce devam edilmektedir. Resmi açıklamamız dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar etmeyiniz..." notunu düştüğü görüldü.

 

 

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ise 2020 yılına atıf yaparak, "Hiç utanmadın mı, Allah'tan korkmadın mı? Biz de sana 'Allah razı olsun' diyorduk." diye seslendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha
Sır perdesi aralanacak mı? Gülistan Doku soruşturmasında son durum
Gülistan Doku'nun ablası: Bu duyduklarımız çok çok acı
KUSTURULSUN!! MİLLETE-DEVLETE-YOPLUMA-HUKUK DEVLETİNE VERDİĞİ MASRAF ZARAR KİRLİLİK GÜVENSİZLİK "BEYAZ TOROSLAR DÖNEMİNİ HATIRLATAN OPERASYON ÇOCUKLUĞUNUN HESABI SORULSUN BUNDAN VE DİĞER TÜM KİRLİ ÇETELERDEN!

