Oğlu tutuklandı, kendisi gözaltında... Eski vali Tuncay Sonel, Gülistan'ı arama çalışmalarına katılmış!

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada şu ana kadar tutuklananların sayısı 10 oldu.

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Tuncay Sonel'in gözaltına alındıktan sonra 2020 yılında Gülistan Doku'yu ekiplerle birlikte aradığı video, yeniden gündem oldu.

Videoya Sonel'in, "Gülistan Doku kızımızı arama çalışmalarına Valiliğimiz koordinesinde 9. günde de Uzunçayır Barajı-Dinar Köprüsü civarında Emn., Jand.,AFAD ve Deniz Kuvvetleri Kom. bağlı su altı ekiplerimizce devam edilmektedir. Resmi açıklamamız dışındaki bilgi ve açıklamalara itibar etmeyiniz..." notunu düştüğü görüldü.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ise 2020 yılına atıf yaparak, "Hiç utanmadın mı, Allah'tan korkmadın mı? Biz de sana 'Allah razı olsun' diyorduk." diye seslendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.