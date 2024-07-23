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Yaşam Oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat ekipleri kurtardı
Yaşam

Oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-07-23 03:02:00 -
Oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat ekipleri kurtardı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne ve baba özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen E.Y. isimli şüpheli, anne ve babası olan M.Y. ve S.Y.’yi bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahsın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri geldi. Yapılan müzakereler sonucu şüpheli şahıs ikna edilerek gözaltına alınırken olayda yaralanan olmadı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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