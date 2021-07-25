Oğlu da babası gibi geriyor! Cami sayısından rahatsız oldu
Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, cami ve cemevi üzerinden provokasyon peşine düştü.
KHK'lılar diyerek FETÖ'ye kol kanat geren Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da alevilik sunnilik üzerinden ülkeyi gerilime sürükleme peşinde.
Tunceli'deki camiler battı
Salih Gergerlioğlu sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı mesajla, "%95'i Alevi olan 90 bin nüfuslu Dersim'de cemevi sayısı hala 10 ve cami sayısı 89..." diyerek kirli bir algı operasyonuna imza attı.