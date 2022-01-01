ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. dönem sınav sonuçları sorgula
19 Aralık’ta Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar ise sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sonuçları ayın kaçında açıklanacak? ÖGG sonuçları sorgula | 95.dönem ÖGG sonuçların
Aralık ayında ÖGG’ye giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 95.dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 95. dönem sınav sonuçları sorgula
Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim Ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 19 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ise açıklanmadı. Ancak ÖGG sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
17 Ekim 2021'de yapılan 94.dönem sınavlarının sonucu 5 Kasım 2021'de ilan edilmişti.
95.dönem ÖGG sınav sonuçları ‘onlineislemler.egm.gov.tr’ internet adresinden açıklanacak. Adaylar sonuçlar açıklandığında sisteme TC kimlik numaraları, sınav adı ve güvenlik kodu bilgileriyle giriş yapabilecek.