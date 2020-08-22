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Aktüel ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Aktüel

ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:18:40 -
ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın sonuçları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Şuurlu Öğretmenler Derneğince (ÖĞ-DER) düzenlenen 9. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre jürinin değerlendirmesi sonucunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle süresi uzatılan yarışmanın kazananları seçildi.

Bu yıl "Irkçılık, Ötekileştirme, Ayrımcılık" konularını merkeze alan yarışmanın birinciliğini İstanbul’dan Zeynep Hilal Demirci "Ben Yusuf" adlı senaryosuyla kazandı.

"Üç Hafta, Üç Gün, Üç Saat Sonra" adlı senaryosuyla İzmir'den Ali Ufuk'un ikinci olduğu yarışmanın üçüncülüğünü ise Ankara’dan Zeynep Azranur Yüksel "Renk" eseriyle aldı.

"Ayşe Şasa Özel Ödülü"ne "İnsan Olmak" adlı senaryosuyla Ankara’dan Cafer Taner Günay layık görülürken, "Ahmet Uluçay Özel Ödülü"nü ise İzmir’den yarışmaya katılan Barış Tutunan, "Vefa Borcu" senaryosuyla kazandı.

ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreninin 5 Eylül'de Başkent Öğretmenevi'nde yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jüri Başkanı İbrahim Demirkan, yarışmada birbirinden değerli eserlerin yer aldığını belirterek, "Kazananlar kendilerini daha çok geliştirmeye, kaybedenler ise bunun bir son olmadığını bilerek sinema alanında yürümeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

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