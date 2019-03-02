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Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı

Ankara'nın Balgat Mahallesi'nde bir sürücü, aracına arkadan çarptığı aracın sürücüsünü kovalayarak otomobiline taş ve tekmelerle zarar verdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:22
Öfkeli sürücü ortalığı birbirine kattı! Çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı

Ankara'da kaza yapan öfkeli sürücü çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı, otomobilin kapısını tekmeleyip camına taş attı. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine de aracını süren sürücü kaçarak uzaklaştı.



Olay dün akşam saatlerinde Balgat Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü kaza yaptı. Kazaya karışan sürücülerden biri öfkelenerek diğer sürücüye saldırdı. Sürücüyü kovalayan ve eline aldığı metal parçayı fırlatan öfkeli sürücü, çarptığı aracın kapısını tekmeledi. Yerden bulduğu kaldırım taşını aracın camına atan sürücüyü olayı gören çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle aracına bindirilen  öfkeli sürücü, aracın çevredekilerin üzerine sürerek kaçtı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:22
  1. Ankara
  2. Balgat
  3. trafik kazası
  4. öfkeli sürücü

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  • hakan uyarhakan uyar58 dk önce
    bu haber 4.sınıf bir ülke olduğumuzun isbatı

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