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Yaşam Öfkeli sürücü motosikleti tekmeledi
Yaşam

Öfkeli sürücü motosikleti tekmeledi

Yeniakit Publisher
2024-07-25 18:27:00 -

İstanbul Beylikdüzü'nde öfkeli sürücü kaza sonrası yerde motosikleti tekmeledi.

İstanbul Beylikdüzü’nde motosiklet ve kargo aracı kaza yaptı. Kargo arabasının şoförü motosiklet sürücüsüne sinirlenip yerdeki motosikleti tekmeledi. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde motosiklet ve kargo arabası maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası iki sürücü arasında tartışma meydana geldi. Sürücü hırsını yerdeki motordan aldı. Motoru dakikalarca tekmeleyip zarar veren öfkeli araç sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen sakinleşmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, sürücünün kaçtığı öğrenildi.

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