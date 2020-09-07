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Yerel Öfkeli koca karısına balkonda dehşeti yaşattı
Yerel

Öfkeli koca karısına balkonda dehşeti yaşattı

Bursa’da bir adam balkonda oturan eşini 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 07:23:00 -
Öfkeli koca karısına balkonda dehşeti yaşattı

Son dönemde artan kadın cinayetlerine dün bir yenisi daha ekleniyordu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Arabayatağı Mahallesi’nde yaşayan Orhan D. (37) Ve Melek D. (27) çifti arasında tartışma çıktı.

Orhan D. eşi Melek D.’nin cep telefonuna bakma istedi. Genç kadın ise telefonunu kocasına vermemekte direndi.

Buna sinirlenen öfkeli koca telefonu eşinin elinden zorla alarak inceledi. Henüz ne gördüğü bilinmeyen öfkeli koca cep telefonunu kurcaladıktan sonra sinirle mufağa gidip bıçak aldı.

Büyük bir kızgınlıkla balkona eşinin yanına gelen öfkeli koca karısını mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı.

Koca tarafından ağır yaralanan talihsiz kadın komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken saldırgan koca da gözaltına alındı.

İkili arasında tartışmanın neden çıktığı ise henüz netlik kazanmadı.

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