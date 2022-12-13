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Spor Öfkeli kalabalık bunu da yaptı! Ronaldo'yu sopalarla dövdüler
Spor

Öfkeli kalabalık bunu da yaptı! Ronaldo'yu sopalarla dövdüler

Fas’ın Portekiz’i Dünya Kupası’ndan elemesinden sonra Hintli taraftarlar, Cristiano Ronaldo’nun maketini sopalarla döverek linç ettiler.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 13:20:00 - 2022-12-13 13:54:14
Öfkeli kalabalık bunu da yaptı! Ronaldo'yu sopalarla dövdüler

Sopalarla Ronaldo maketini döven kalabalık Hintli taraftar grubu, daha sonra yere devirdikleri maketin üstüne çıktı. Tekmeler ve sopalarla maketi delik deşik ettiler. Daha sonra öfkeli kalabalık, Cristiano Ronaldo'nun maketinin başını kopardı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

ÇEYREK FİNALDE FAS KAZANDI, RONALDO ÜZÜLDÜ

FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Fas ve Portekiz çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Yusuf En-Nesyri’nin 42. dakikada attığı golle Fas, maçı 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Cristiano Ronaldo, maça ilişkin şu açıklamayı yaparak üzüldüğünü dile getirdi: “Uluslararası alanda Portekiz'le de olmak üzere bir çok kupa kazandım ama ülkemizin adına Dünya'nın en yükseğine taşımak en büyük hayalimdi. Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. Sahaya her şeyimi verdim. Mücadeleden kaçmadım ve hayalimden asla vazgeçmedim. Ne yazık ki dün rüya bitti.”

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