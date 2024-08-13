Öfkeli baba çocuğunu havaya kaldırıp yere vurdu

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan 8 yaşındaki M.H.D., yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası R.D., ve annesi salonunun kapısına geldi. Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası yere atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri, 8 yaşındaki oğlu M.H.D'yi havaya kaldırıp yere atan baba 36 yaşındaki R.D.’yi gözaltına aldı. İfadesinde bir anlık sinirle olduğunu anlattığı belirtilen baba R.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan R.D., hakkında adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı

.

ÖNE ÇIKAN VİDEO