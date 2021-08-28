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Yaşam Öfkeli adam, kadın komşusunu öldüresiye dövdü! O anlar anbean kaydedildi
Yaşam

Öfkeli adam, kadın komşusunu öldüresiye dövdü! O anlar anbean kaydedildi

Aydın'da öfkeli adamın, kadın komşusunu öldüresiye dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 01:31:00 - 2021-08-28 01:39:41

Aydın’da bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, bir adamın komşusu olan kadını defalarca yumruklayıp öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çöp atma tartışması çıktı

Olay, darp edilen kadın ile kızının darp görüntülerini paylaşması ile ortaya çıktı. Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre evleri yan yan olan iki komşudan erkek olanı, kadın komşusu ile evin önüne çöp atma meselesi yüzünden tartıştı. Bunun üzerine kadın erkekten şikayetçi oldu. Eline şikayet kağıdı ulaşan adam daha da sinirlenerek komşusu ile yeniden tartışmaya başladı.

Kadını defalarca yumrukladı

 

Öfkeli adam karşısındaki kadını defalarca yumruklayarak öldüresiye dövdü. Zaman zaman yumrukların şiddeti ile evin duvarına ve demir kapısına çarpan kadını, öfkeli adamın elinden kızı kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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