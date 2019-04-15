0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Öfke ve panik krizlerinde psikolojik destek

Psikiyatri Uzmanı Dr.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:10
Öfke ve panik krizlerinde psikolojik destek

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, öfke ve panik krizleri yaşayanların mutlaka psikolojik destek alması gerektiğini söyledi.


Duyguların günlük hayatın çok önemli bir parçası olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Enver Gül, "Duyguları kontrol edebilme yetisi hayat kalitemizi ve etrafımızdaki insanların yaşantısını da büyük oranda etkilemektedir. Bazı olumsuz duyguların nedenini kavrayamadığımızda hayatımızda büyük sorunlara yol açabilmektedir. Duygularını kontrol etmekte zorlanan her insan hızlı hareket etmeye çalışır, geri dönüşü ve telafisi olmayan hatalar yapabilmektedir" dedi.



Öfke ve panik


Öfkenin sağlıklı her insanda bulunan, beyinde belli ödül sistemlerini aktif hale getiren bir duygu biçimi olduğunu söyleyen Gül, "Panik ise yoğun korku ve huzursuzluk durumunun olduğu, aniden başlayıp, rahatsızlığın en geç 10 dakika içinde en üst düzeye ulaştığı ve çarpıntı, titreme, tıkanma, bulantı ve uyuşma gibi başlıca sağlık sorunlarını ortaya çıkaran bir kaygı nöbetidir. Bunları günlük hayatımızda görmemiz mümkündür" diye konuştu.



Psikolojik destek


Kişinin ölmek, delirmek, kalp krizi geçirmek şeklindeki kaygı duyma ya da bu ataklarla ilgili olarak bazı davranışlarında değişiklikler yapma şeklindeki bir rahatsızlık olduğunu belirten Gül, "Bu rahatsızlık başka bir madde kullanımı, fiziksel ya da ruhsal başka bir rahatsızlığa bağlı değildir. Bunun için mutlaka araştırılması ve psikolojik destek alınması gerekmektedir. Psikolojik destek, kişilerin davranışsal, bilişsel ve en önemlisi duygusal sıkıntılarına çözüm yolu bulmayı hedefleyen bir hizmettir" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlarız"
    1. "Yabancı yatırımcılar için her türlü..
    2. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için..
    3. Gercüş Belediye Başkanı Gündüz..
    4. Konyasporlu Filipovic sezonu kapattı
    5. Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1..
    6. Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay..
    7. Yolcu otobüsünde 500 paket kaçak..
    8. Almanya'dan "canlandırma paketi"..
    9. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    10. Urartu Göz’de 30 saniyede gözlüklere..
    11. Diyarbakır Valiliği’nden kuvvetli..
    12. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    13. Dünya devine şok! Çalışanlar greve gitti
    14. Suç makineleri polis operasyonu ile..
    15. Okul servisi ile otomobil çarpıştı
    16. Kaya: "Gençlerimizin siyasetle iç içe..
    17. Haftalar sonra gelen puan moral verdi
    18. Etiyopya’dan Sudanlı protestoculara..
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli..
    21. Firari atlar kamerada
    22. Faruk Denli ve İbrahim Çırpan Başkan..
    23. ‘Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri’..
    24. Döviz kurları
    25. Masal Park’ta "Masal Anlatma Yarışması"
    26. Erol Mütercimler'den skandal seçim..
    27. Rosatom'dan Akkuyu NGS'nin hisse..
    28. Akıllı lens nasıl takılır | Akıllı..
    29. Türk Hava Yolları ve Hava- İş..
    30. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor