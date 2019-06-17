Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

İnsanoğlunun doğasında ne yazık ki öfkelenmek var. Aslolan en zor durumda bile sakinliğimizi korumaktır. Ancak bu olgunluğa erişmek zaman ister. Ani öfke patlamaları kişinin hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Peki, öfke kontrolü sağlamak için neler yapılabilir?

Nefes alın

Öfke patlamaları yavaş yavaş şiddetlenir. Bir şeye sinirlendiğinizde öfkenizin artmaması için derin derin nefes alın ve içinizden 10'a kadar sayın. Bu egzersiz büyük tepkiler göstermenize engel olacaktır.

Unutmaya çalışın

İş yerinde yaşadığınız bir sorun sizi fazlasıyla sinirlendirdiyse bunu çalıştığınız yerden çıktığınız anda unutmaya çalışın. Evinize, arkadaşlarınızın yanına öfkeli bir halde giderseniz; emin olun onların da kalbini kırarsınız. Sakinleşmek için spor salonuna gidebilirsiniz ya da bir bardak sıcacık çayla denize bakarak sakinleşmeyi deneyebilirsiniz.

Bakış açınızı gözden geçirin

Hayata karamsar bakan kişiler daha hızlı öfkelenir. Hem kendi hem de sevdiklerinizin iyiliği için hayata olumlu yanlarından bakmayı deneyin. Bir tencere yemek yanmış olabilir ya da çok önemli bir iş farklı bir firmaya kaptırılmış olabilir. Bütün bunlar geçici sorunlar. Bu durumların geçici olduğu 10 yıl sonra aklınıza bile gelmeyeceğini düşünün ve sakinleşmeye çalışın.

Güzel anıları düşünün

Nefes kontrolleri sırasında daha hızlı sakinleşmek istiyorsanız; güzel anıları film şeridi misali gözlerinizin önünden geçirin. Mesela bebeğinizi kucağınıza aldığınız ilk anı anımsayın.

Müzik dinleyin

Kimi zaman sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek ruh halinizi olumlu etkiler.

Doğruca banyoya gidin

Gün boyu sinir harbi içinde çalışıp sonunda doğruca eve geldiyseniz; ailenizin kalbini kırmamak için önlemler alın. Mesela çok gerginseniz sıcak bir duş alıp, biraz kişisel bakımınızla ilgilenin. Bu esnada sevdiğiniz bir şarkıyı da dinleyebilirsiniz. İnanın yemek saatine kadar bu sayede yaşadığınız tüm gerginliği unutacaksınız.

Lavanta yağı koklayın

Çok gergin bir ortamda çalışıyorsanız; mutlaka yanınızda lavanta yağı taşıyın. Lavanta yağını koklamak hızlıca sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca lavanta yağı iyi bir anti-bakteriyeldir. Bu nedenle lavanta yağını el dezenfektanı olarak da kullanabilirsiniz.

Öfke kontrolü sağlamaya yardımcı, sakinleştirici çaylar hangileridir?