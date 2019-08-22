Ofis çalışanlarında diyabet riski

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, ofis ortamında saatlerce oturarak çalışmanın diyabet riskini arttırdığını söyledi.

Fazla kiloların şeker hastalığına davetiye çıkardığını söyleyen Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Esra Tutal, uzun saatler hareketsiz kalan ofis çalışanlarını da uyardı. Dr. Tutal, “İş yerinde uzun saatler boyunca hareketsiz kalmayın. Özellikle ofis ortamında saatlerce oturarak çalışmak diyabet riskini artırır. Her 30 dakikada bir ayağa kalkmayı deneyin. İş arkadaşınıza dahili telefonla ulaşmak yerine yanına gitmeyi deneyin" dedi.

Kontrolsüz şeker hastalığının kalp, böbrek, göz, cilt hastalıkları ve Alzheimer hastalığına neden olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Esra Tutal, şeker hastalığının önlenmesi konusunda, “Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, riskli bireylerde şeker hastalığı gelişimini önleyebilir ya da geciktirebilir. Sağlıklı gıdalar tüketin. Az yağlı, düşük kalorili, lifli gıdalar tercih edin. Meyve sebze, tam tahıllı besinleri sık tüketin. Fiziksel açıdan aktif olun. En az günaşırı olacak şekilde 30-60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunun. Tempolu yürüme, bisiklet sürme veya yüzme olabilir” diye konuştu.

Fazla kiloların da şeker hastalığına davetiye çıkardığını vurgulayan Tutal, tip 2 diyabetin kişinin gerekli tedbirleri alması durumunda önlenebilir bir hastalık olduğunu söyledi. Tutal, şu önerilerde bulundu:

“Fazla kiloluysanız, kilonuzun yüzde 5-10’nunu verin. Verilen kiloyu korumak için beslenme ve egzersizi yaşam şekliniz haline getirin. Unutmayın ki, fit bir beden; daha sağlıklı bir kalp, daha fazla enerji, daha fazla kendine güven demektir. Uzun saatler boyunca hareketsiz kalmayın. Özellikle ofis ortamında uzun saatler oturarak çalışmak diyabet riskini artırır. Her 30 dakikada bir ayağa kalkmayı deneyin. İş arkadaşınıza dahili telefonla ulaşmak yerine yanına gitmeyi deneyin."