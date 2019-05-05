Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı - Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi



ORDU (AA) - Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesinin destek verdiği yarışmada motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışlar düzenlendi. Yarışlarda sporcular, zorlu parkurda mücadele etmeye çalışırken, bazı araçlar yarışı tamamlayamadı. Fatsa Limanı karşısındaki boş arazide hazırlanan parkurda başlayan Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. ayak yarışında, kıyasıya mücadelenin yanı sıra kazalar da yaşandı. Parkurda arıza yapan aracını onarmak isteyen bir sürücüye başka bir araç çarptı. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatsa Off Road Kulübü Başkanı Şevki Sakız, heyecan dolu bir yarışa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, katılım gösteren tüm yarışmacılara ve seyircilere teşekkür etti. Yirmi üç otomobilin yer aldığı yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



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