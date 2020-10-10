  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu
Aktüel

Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

19. Geleneksel Off-Road Şenlikleri kapsamındaki yarışlarda pilotların çamurlu parkurda kıyasıya mücadelesi izleyicilerden alkış aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:48:56 -
Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 19. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin 30 ilinden 70 araç ve 140 sürücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda "sosyal mesafeli" kampta bir araya geldi.

Katılımcılar, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler Yaylası'nda hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Orman içerisinde çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi. Bazı araçların parkurda devrildiği görüldü.

Jandarma ekipleri, bölgede sık sık anons yaparak izleyicileri sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyardı.

- "Etkinlik koronavirüs tedbirlerine uygun yapılıyor"

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapıldığını söyledi.

Albayrak, etkinliğin ilk gününde motor hacmi büyük araçların piste girdiğini ve adrenalinin yüksek olduğu mücadelelerin yapıldığını belirtti.

Şenliklerin 2 gün süreceğini ve 70 aracın en az 2 kez piste girerek yarışacağını dile getiren Albayrak, "Etkinliklerimizi 7 yıldır devam ettiriyoruz. 30 ilden katılım var. Umduğumuzdan daha fazla bir kalabalık var. Kalabalık olduğu içinde olabildiğince sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kamplarımızı da geniş bir alana yaydık ve 350 aracımız kampa geldi dün akşam. Bu akşam daha büyük bir kalabalık bekliyoruz. Yarışacak aracımız 70 olsa da 350 araç gelerek kamp yerini aldı." diye konuştu.

Şenlik yarın küçük araç yarışlarıyla sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay