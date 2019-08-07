0553 313 94 23

Of stadına kavuşuyor

Trabzon’un Of ilçesi modern bir stada kavuşuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:06
Of stadına kavuşuyor

Trabzon’un Of ilçesi modern bir stada kavuşuyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Of İlçe Stadı inşaatında çim serme işlemleri başladı. Bordo-mavili takım, bu yıl içinde rakiplerini kendi sahasında ağırlamaya başlayacak.


Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte stat inşaatında incelemelerde bulunan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Stadın kaba inşaatı tamamlandı, bu hafta da çim serme çalışmaları başladı. Toplam 8 bin 174 metre karelik alana çim serilecek. Ardından çimlerin tutması için iki ay bekleme süreci olacak, diğer düzenlemelerin ardından, bu yılın son aylarında stat futbol oynamaya hazır hale gelecek” dedi.


Müdür Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürü Bekir Bişiren’in de katıldığı incelemede, 5 bin seyirci kapasiteli karşılıklı iki tribünün tamamlandığını, stadın deniz ve yol tarafına bakan bölümlerine ise rüzgar koruyucu paneller yerleştirileceğini açıkladı. İl Müdürü Birdal Öztürk, “Tribünlerin iç kısmında güreş ve diğer bazı branşların yapılacağı antrenman salonları da bulunacak” diye konuştu.


Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise yaptığı açıklamada “Stadımız tamamlandığındaher zaman olduğu gibi zirvede daha da iddialı olacağız” şeklinde konuştu.


Karayolları tarafından stat çevresinde 12 metre genişliğinde servis yolu düzenlemesine kısa süre içinde başlanılacağını hatırlatan Sarıalioğlu, 10 bin metre karelik alanda 2 ayrı otopark da yapılacağını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    1. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    2. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    3. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    4. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    5. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    6. Bakan açıkladı! Akdeniz'de sondaj..
    7. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    8. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    9. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    10. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    11. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    12. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    13. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    14. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    15. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    16. Toroslar’da binalar rengarenk boyanıyor
    17. 415 polis mesleğe adım attı
    18. Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    20. İmamoğlu’nda Bülent Ecevit Parkı açıldı
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"