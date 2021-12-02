OECD, büyüme tahminini yukarı çekti

OECD’nin ‘Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel ekonomik görünüme yönelik ana riskin mevcut enflasyon artışının daha uzun sürmesi ve beklentilerden daha fazla yükselmesi olduğu kaydedildi. Raporda 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verildi.

Eylülde 2021 için yüzde 5.7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5.6’ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4.5’te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3.2 olarak ilan edildi.

Eylülde bu yıl için yüzde 8.4 olarak belirtilen Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 9’a çekildi.

Ülkenin büyüme beklentisi 2022 için yüzde 3.1’den yüzde 3.3’e çıkarıldı, 2023 için ise yüzde 3.9 büyüme tahmini yapıldı.