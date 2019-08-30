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Odunpazarı’ndan spor ve dans atölyeleri açılacak

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında spor ve dans atölyeleri açılacak.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Odunpazarı’ndan spor ve dans atölyeleri açılacak

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında spor ve dans atölyeleri açılacak.


Odunpazarı Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için çalışmalarına devam ediyor. Step, aerobik, pilates ve zumbanın yer alacağı spor ve dans atölyelerinin ön kayıtları 2 Eylül Pazartesi Günü başlayacak ve 6 Eylül Cuma Günü sona erecek. Öte yandan spor ve dans atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yer alan spor işleri müdürlüğüne başvurabilecek. Vatandaşlar (0222) 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:30
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