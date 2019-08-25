Odunpazarı’nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ’Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda sanatçıların çalışmaları sona erdi.

Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen çalıştayın son gününde bilim insanları ve sanatçılar performanslarını sergiledi. Çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu Raku, Horse Hair Raku ve Sagar pişirim tekniklerini uygulayarak eserlerini ürettiler. Çalıştay alanını ziyaret eden Başkan Kurt, sanatçılar ile tek tek görüşerek sohbet etti. Sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi alan Başkan Kurt, sanatçılara başarılar diledi.

Sahne gösterileri ve müzik dinletilerine de ev sahipliği yapan çalıştayın son gününde vatandaşların yoğun ilgisi devam etti. Sanatçıların çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, sanatçılardan yaptıkları eserler ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi aldı. Tornanın başına geçen vatandaşlar, seramikten çömlek yaptı. Sorkun çömlekçilerinin de yer aldığı çalıştayda çalışmalar geç saatlere kadar devam etti.

Etkinliğe katılan bilim insanları ve sanatçılar kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’u da unutmadı. Sanatçılar Bulut cinayetini protesto etmek için eserlerden birinin üzerine Emine Bulut yazdı.