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Odunpazarı’nda İşaret Dili Atölyeleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Halk Merkezleri’nde İşaret Dili Atölyeleri düzenlemeye devam ediyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
Odunpazarı’nda İşaret Dili Atölyeleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Halk Merkezleri’nde İşaret Dili Atölyeleri düzenlemeye devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi 75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi’nde İşaret Dili Atölyesi açtı. Pazartesi Günleri 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyenin toplan 21 öğrencisi bulunuyor. İşaret Dili Atölyesinde, katılımcılara işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor. İşaret Dili Atölyesi sayesinde işitme engellilerle daha kolay iletişim kuran atölye katılımcıları,işitme engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmek konusunda da bilinçleniyor. Odunpazarı’nda engellerin ortadan kaldırılması için çalıştıklarını belirten yetkililer, yapılan çalışmaların yanında insanların engellilere bakış açısının değişmiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
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