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Odunpazarı’nda festival zamanı

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin 5’incisi, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü, Tarihî Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

16 Haziran 2019 Pazar 14:00
Odunpazarı’nda festival zamanı

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin 5’incisi, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü, Tarihî Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.


Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında Dünyada 3’üncüsü Türkiye’de ise ilki gerçekleştirilen “Wood is Good”, “Ağaç Güzeldir” etkinliğiyle başladığı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ni geleneksel hale getirdi. 2016 yılında Wood Hands-Ağaç Ellerde Yaşam Buluyor, 2017 ve 2018 yıllarında ise The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleşen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin beşincisi yarın gerçekleşecek olan festival yürüyüşü ile başlayacak. 13.00’te Adalar mevkiinden başlayacak olan festival yürüyüşü, festivalin yapılacağı Tarihî Odunpazarı Meydanı’nda sona erecek.


Bugüne kadar toplamda 286 bilim insanı ve ahşap sanatçısını konuk eden Odunpazarı Belediyesi, 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde, 2’si yabancı 8’i yerli olmak üzere 10 sanatçı ve bilim insanını misafir edecek. 286 eşsiz eserin hayat bulduğu festivalde yer alacak sanatçı ve bilim insanların isimleri ise şöyle: "Cemre Demirgiller, Esfandyar Moradpour (İran), Gizem Türkdoğan, Gülce Yelken, Hasan Çimenci, İlhan Kaya, Mert Kaan Burnaz, Nasrin Yousefi (İran), Ufuk Güneş Taşkın, Yeliz Cantekin."



"Ormanın adı bu kez demokrasi olacak"


Festival süresince Odunpazarı Meydanı, birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. Müzik dinletileri, topaç çevirme etkinliği, tornet etkinliği; halk oyunları ve dans gösterileri de yapılacak. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel Festivali nedeniyle her yıl fidan dikim etkinliği düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılında Vadişehir Mahallesi’ne 35 bin metrekarelik Barış Ormanı, 2016 yılında TEKSAN Sanayi Sitesi yanındaki 62 bin metrekarelik alana; Özgürlük Ormanı, 2017 yılında yine Teksan Sanayi Sitesi yakınlarındaki 33 bin 400 metrekarelik alana Adalet Ormanı, 2018 yılında ise 75. Yıl Mahallesi’nde yer alan Tornacılar Sitesi’nde 15 bin metrekarelik alana Kardeşlik Ormanı oluşturdu. Odunpazarı Belediyesi, 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde ise 75. Yıl Mahallesine “Demokrasi Ormanı” kazandıracak. 23 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği saat 13.00’te başlayacak.


Bir hafta sürecek olan 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 23 Haziran 2019 Pazar Günü saat 17.00’de Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:00
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