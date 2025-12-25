  • İSTANBUL
Gündem Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı
Gündem

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir tiyatro sergilendi. Adli Tıp raporuyla kokain kullandığı tescillenen ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı savunmak için toplanan bir grup azgın azınlık, skandalı örtbas etmek için yine malum sloganlara sarıldı. Yakalanan başkanlarını aklamak için devleti hedef alan grup, "Hükümet istifa" çığlıklarıyla sokakları terörize etmeye çalıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın "uyuşturucu madde kullanımı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Kararı protesto etmek ve başkanlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen bir grup taraftar, adliye ve emniyet çevresinde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Toplanan kalabalık, hukuki süreci protesto ederken "Hükümet istifa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

 

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken grubun sloganlı protestosu sosyal medyada da geniş yer buldu.

Olayın hukuki boyutu ve soruşturmanın seyrine dair iddialar spor kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, taraftar grupları başkanlarının arkasında olduklarına dair açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Sosyal medyada ise tek soru soruldu; "Kokain çeken başkanın istifa etmesi gerekmiyor mu?"

Ali Koç'tan Sadettin Saran kararı

Yorumlar

Boşnak

Bunlara acırsanız acınacak hale gelirsiniz bunların şımarıklığı yetti artık.

Murat

Steven ın annesi Amerikalı babası Türk böyle çift kültürde dığmuş büyümüş birisi için Steven ismini kullanıp sadettini kullanmayışınız babasının Sadettin I Türk kültürüne kazandırmaya çalışma gayretlerine saygısızlık benim eşim de Türk Değil ben çocuklarını Sadettin kadar yetiştirebilecek miyim emin değilim lütfen böyle dışlayıcı manşetler kullanmayın
