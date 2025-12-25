Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı
Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir tiyatro sergilendi. Adli Tıp raporuyla kokain kullandığı tescillenen ve emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ı savunmak için toplanan bir grup azgın azınlık, skandalı örtbas etmek için yine malum sloganlara sarıldı. Yakalanan başkanlarını aklamak için devleti hedef alan grup, "Hükümet istifa" çığlıklarıyla sokakları terörize etmeye çalıştı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın "uyuşturucu madde kullanımı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Kararı protesto etmek ve başkanlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen bir grup taraftar, adliye ve emniyet çevresinde toplanarak duruma tepki gösterdi.
Toplanan kalabalık, hukuki süreci protesto ederken "Hükümet istifa" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.
Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken grubun sloganlı protestosu sosyal medyada da geniş yer buldu.
Olayın hukuki boyutu ve soruşturmanın seyrine dair iddialar spor kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, taraftar grupları başkanlarının arkasında olduklarına dair açıklamalar yapmayı sürdürüyor.
Sosyal medyada ise tek soru soruldu; "Kokain çeken başkanın istifa etmesi gerekmiyor mu?"
