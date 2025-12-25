Otomotiv devinden şok karar: En ucuz modelini rafa kaldırıyor!

Volkswagen cephesinden gelen son açıklamalar, otomobil tutkunlarını üzecek bir gelişmeyi ortaya koydu. Şirketin üst düzey yöneticileri, özellikle Türkiye pazarında 50 yıldır kesintisiz bir başarı sergileyen Polo modelinin geleceği hakkında karamsar bir tablo çizdi. Yeni gümrük tarifeleri ve artan maliyet yükü, bu ulaşılabilir modelin fiyatını üst segmentteki SUV modellerine yaklaştırdı. Bu durum, Polo'nun piyasada rekabet etmesini imkansız hale getirirken, üreticinin de bu modeli satıştan kaldırma planlarını hızlandırmasına neden oldu.

GOLF VE DİĞER EFSANELERDE DE ERTELEMELER VAR

Kriz sadece Polo ile sınırlı kalmıyor. Alman üreticinin elektrikli dönüşüm stratejisi olan "ID" serisinde de büyük değişimler yaşanıyor. Şirket, yüksek maliyetler ve düşük talep nedeniyle merakla beklenen "ucuz elektrikli" modellerini ve bazı ikonik isimlerin elektrikli versiyonlarını (ID. Golf gibi) ileri tarihlere erteleme kararı aldı. Bu durum, markanın Wolfsburg'daki ana fabrikasının tam kapasite elektrikli üretime geçişini 2028 yılına kadar kaydırabilir.

YENİ ROTA: ELEKTRİKLİ POLO VE CROSS MODELLERİ

Geleneksel Polo’nun boşluğunu doldurmak için ise 2026 yılı işaret ediliyor. Şirket, 50 yıllık ikonik ismi yaşatmak adına "ID. Polo" ve "ID. Cross" isimli elektrikli modelleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Ancak bu yeni modellerin satışa çıkacağı tarihe kadar, Volkswagen'in en ucuz modeli segmentinde ciddi bir boşluk oluşması bekleniyor. Avrupa ve Türkiye pazarında yaşanan bu değişim, otomobilseverlerin "ulaşılabilir otomobil" hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalacağını gösteriyor.