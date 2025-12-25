Milyonlarca bağımlı var: Türkiye'de Uyuşturucu Tehdidi Korkutucu Boyutlara Ulaştı!

Gazeteci Serdar Arseven, son günlerde gündeme gelen uyuşturucu operasyonları ve tartışmaları üzerinden Türkiye'deki uyuşturucu kullanımı ve toplumsal yozlaşmaya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Narkotik verileri ve toplumsal gözlemlerini aktaran Arseven, meselenin siyasi tartışmaların ve magazinel boyutu aşarak milli bir beka meselesine dönüştüğünü vurguladı.

15 Milyon İddiası ve Gerçekler Arseven, Türkiye'de uyuşturucu kullanan kişi sayısına dair bazı çalışmalarda geçen "15 milyon" rakamının ürkütücü olduğunu, bu rakam abartılı olsa dahi 8-10 milyon bandındaki bir kullanımın bile toplumun her sekiz kişisinden birinin bu batağa saplanmış olduğu anlamına geldiğini belirtti. Narkotik Daire Başkanlığı verilerine dayanarak uyuşturucunun okul çevrelerinden üniversite gençliğine, çalışan kesimden işsizlere kadar her tabakaya yayıldığını ifade etti.

"Sistem Tükettikçe Üretiyor" Uyuşturucu pazarının büyüklüğüne ve çeteleşmeye dikkat çeken Arseven, "Sistem ne kadar çok kişiyi tüketebilirse kendini o kadar çok üretebiliyor" diyerek, PKK terörüyle mücadelenin yanı sıra uyuşturucu çeteleriyle de aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Manevi değerlerdeki erozyonun; muhafazakar, laik veya liberal ayrımı yapmaksızın tüm kesimleri etkilediğini belirtti.

Diziler ve Sosyal Medya Şiddeti Özendiriyor Videonun en dikkat çekici noktalarından biri de medyanın ve popüler kültürün rolü oldu. Arseven; televizyon dizilerindeki mafya sahnelerinin, eli silahlı tiplerin ve gayrimeşru hayat tarzlarının reklamının yapıldığını, bunun da gençleri uyuşturucu ve şiddete yönlendirdiğini savundu. RTÜK'ün bu konuda daha etkin bir denetim yapması gerektiğini vurguladı.

Seferberlik Çağrısı Uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini belirten Arseven, şu kesimlere ortak hareket etme çağrısında bulundu:

Aileler: "Benim çocuğuma olmaz" demeden her an teyakkuzda olunmalı.

Okullar ve Öğretmenler: Gençlerin sosyal çevreleri daha yakından izlenmeli.

Diyanet ve Sivil Toplum: Manevi bir kalkınma ve bilinçlendirme seferberliği başlatılmalı.

Sonuç: "Hiç Kimse Sınanmadığı Günahın Masumu Değildir" Arseven, uyuşturucu meselesinin siyasi kutuplaşmalara alet edilmemesi gerektiğini, toplumun geleceği için İslam'ın haram kıldığı ve insan sağlığına zararlı olan tüm unsurlara karşı topyekün bir "milli seferberlik" ilan edilmesinin zorunlu olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.