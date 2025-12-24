Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birliği dağılma sürecinde"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar basınına verdiği mülakatta Avrupa'nın karşı karşıya olduğu varoluşsal tehditlere dikkat çekti. 2025 yılının Avrupa için "son barış yılı" olabileceğini belirten Orban, 1945'ten bu yana süregelen istisnai barış döneminin sonuna gelindiğini söyledi. Nükleer felaket korkusunun artık kıtayı savaşlardan uzak tutmaya yetmediğini vurgulayan Macar lider, "Bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor ve biz savaşa doğru ilerliyoruz" dedi.

"BRÜKSEL SAVAŞ İSTİYOR"

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’ya verilmesi planını bloke eden Orban, Avrupa’da "savaş yanlısı" grubun hakimiyet kurduğunu savundu. Macaristan’ın barış isteyen tarafta olduğunu ifade eden Orban, Batı Avrupa'nın siyasi ve ekonomik çöküşünü savaş ekonomisiyle gizlemeye çalıştığını ileri sürdü. Orban’a göre, 20 yıl önce ABD ile yarışan Avrupa ekonomisi, bugün rakiplerinin çok gerisinde kalarak tarihsel bir refleksle savaşa sığınıyor.

DAĞILMA SÜRECİ VE İMPARATORLUK HEVESİ

Avrupa Birliği’nin hukuki bir parçalanma içinde olduğunu iddia eden Orban, Brüksel bürokrasisinin "imparatorluk kurma" hevesinin üye ülkelerdeki gerçeklikle çatıştığını söyledi. Kararların Brüksel'de alındığını ancak ülkelerde uygulanmadığını belirten Orban, "AB dağılma sürecinde. Brüksel savaşı körüklemeye çalışıyor, biz ise bu hızı yavaşlatmak için mücadele ediyoruz" diyerek birliğin geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ima etti.